Nando Reis apresenta show acústico na Concha Acústica do TCA

O cantor Nando Reis retorna a Salvador para apresentar o show "Nando Reis - Voz e Violão", na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O evento será realizado no dia 30 de setembro, com abertura de portões às 17h30 e início do show às 19h.

Os ingressos variam no valor de inteira entre R$ 100 e R$ 200, para plateia e camarote. Os interessados podem garantir a entrada a partir desta quarta-feira, 1º, na bilheteria do TCA, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

Os fãs de Nando poderão acompanhar no repertório músicas como "All Star", "Relicário", "Luz dos Olhos" e "Espatódea". O nome do show é o mesmo do álbum gravado em 2015: "Voz e Violão, no Recreio - Volume 1".

