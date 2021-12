Nando Reis apresenta Sei na Concha Acústica

Com novo trabalho, denominado Sei, o cantor Nando Reis volta a Salvador para se apresentar na Concha Acústica, domingo, 22 de setembro, às 19 horas.

Após três anos, o ex-titã volta a apresentar músicas inéditas como "Pré-Sal" e "Back in Vânia", que estarão presentes no show junto com sucessos antigos como Relicário e Espatódea.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e estão à venda nos postos do TCA (SAC Barra e Iguatemi) e na bilheteria do teatro.

Assista ao cantor ensaiando com a banda a canção "Pré-Sal"

