Nando Reis apresenta nova Turnê na Concha

O cantor e compositor Nando Reis volta a Salvador neste domingo, às 19h, para mostrar o novo álbum, Sei, na Concha Acústica. Os ingressos custam R$ 60 (inteira).

O repertorio do show é composto por músicas inéditas como "Sei" - faixa que embala o romance do casal interpretado por Marjorie Estiano e Thiago Fragoso, na novela Lado a Lado, da TV Globo - , além de "Pré-Sal", "Back in Vânia", "Declaração de Amor" e "Pra Quem Não Vem". Não vão faltar sucessos como "As Coisas Tão Lindas", "All Star", "Pra Você Guardei o Amor", "Relicário" e "Espatódea".

