Nando Borges lança novo xote e se prepara para o São João

O cantor, compositor e intérprete Nando Borges está lançando em todas as plataformas musicais o novo xote "Chega dá Vontade”. O artista está nos palcos desde os anos 80 mantendo viva e presente a cultura brasileira do forró em seus trabalhos.

O cantor comentou como surgiu a inspiração da nova música. 'Chega dá vontade' surgiu no palco, entre um solo e outro, entre uma música e outra. Então ela vem cheia de verdade e emoção. Foi composta vendo o povo dançar, já nasceu no clima. ” afirmou.

Além do lançamento, o forrozeiro está preparando uma agenda repleta de apresentações no São João da Bahia, em breve as primeiras datas estarão disponíveis em suas redes sociais.

