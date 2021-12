Naná Vasconcelos morre aos 71 anos em Recife

Morreu na manhã desta quarta-feira, 9, o percussionista Naná Vasconcelos, 71 anos. Ele estava hospitalizado desde o último dia 29, na UTI do Hospital Unimed Recife III, em Pernambuco. O músico foi internado depois que passou mal durante um show no Candeal Guetho Square, na capital baiana, realizado no dia 28.

Na época, o músico foi diagnosticado com infecção respiratória, arritmia cardíaca e progressão de neoplasia. Naná também combatia um câncer no pulmão desde o ano passado, quando ele também foi internado.

De acordo com o Hospital Unimed III, por volta das 7h30, o músico teve uma parada respiratória. Ele passou por um procedimento, mas não resistiu.

Melhor do mundo

Juvenal de Holanda Vasconcelos, ou Naná Vasconcelos, nasceu no Recife em 2 de agosto de 1944. O pai, músico, lhe passou o gosto pela arte e o filho começou cedo. Aos 12 anos já se apresentava em bares e participava de grupos de maracatu locais.

Aprendeu primeiro a tocar bateria. Depois, berimbau e não parou mais: ao longo da carreira, uma das características da sua percussão era usar qualquer objeto que produzisse um som interessante para compor seus trabalhos.

Naná começou a ser conhecido nacionalmente ao mudar para o Rio de Janeiro, na década de 1960, e tocar com o mineiro Milton Nascimento e o também pernambucano Geraldo Azevedo.

Em seguida, sua carreira deslanchou no exterior. Morou nos Estados Unidos e na França, compôs trilhas sonoras para filmes e recebeu oito Grammys, um dos maiores prêmios de música do mundo.

Eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela revista americana Down Beat, Naná Vasconcelos chegou a fazer parcerias com artistas como B.B. King e Ella Fitzgerald.

Fruto do aprendizado informal da música, sem nunca ter cursado nível superior, em dezembro de 2015, o artista recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Homenagens

Alguns artistas, como Gil e Elba Ramalho, homenagearam Naná nas redes sociais. Confira!

"Minha maneira de pensar música vai continuar viva depois de mim" - Naná Vasconcelos. Descanse em paz, querido. Foto: Wando P. Uma foto publicada por Gilberto Gil Oficial (@gilbertogil) em Mar 9, 2016 às 5:01 PST

As alfaias serão sempre tocadas em sua homenagem! Descanse em paz, queridíssimo #nanavasconcelos Uma foto publicada por Elba Ramalho (@elbaramalho) em Mar 9, 2016 às 4:32 PST

#nanavasconcelos descanse em paz RIP Uma foto publicada por edmotta (@edmotta) em Mar 9, 2016 às 3:55 PST

Não vou estranhar se os trovões, os ventos e as chuvas passarem a soar bem melhor, em combinações inusitadas de ritmos, depois da chegada do mestre Naná Vasconcelos ao céu. #nanavasconcelos Uma foto publicada por Gabriel o Pensador (@gabrielopensadoroficial) em Mar 9, 2016 às 4:57 PST

R.I.P Naná Vasconcelos! Obrigado por tudo aquilo que você fez pela música brasileira. #nanavasconcelos #percussion Uma foto publicada por Pedro Mariano Oficial (@pedromarianooficial) em Mar 9, 2016 às 4:37 PST

