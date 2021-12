Nana Caymmi canta canções de amor em Salvador

Certifique-se de estar em dia com o cardiologista e com o coração funcionando perfeitamente. É que a cantora Nana Caymmi se apresenta em Salvador amanhã e domingo, no Teatro Castro Alves, e com um repertório repleto de canções de amor.

Neste sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas, o público baiano confere de perto o repertório do show Nana Caymmi em Recital, uma reunião de músicas cantadas por ela ao longo de mais de 50 anos de carreira. Os ingressos, entretanto, estão esgotados.

Repertório - Dentre os sucessos que estarão presentes no setlist, estão canções marcantes como Resposta Ao Tempo, Saudade de Amar e Não Se Esqueça de Mim. Também entram no repertório diversas faixas compostas pelo pai da cantora, Dorival Caymmi, como Flor da Bahia e Morena do Mar.

Canções compostas por Tom Jobim, Dori Caymmi, Dolores Duran e Roberto Carlos também estarão no show, além do bolero Solamente Una Vez, de Agustin Lara, uma das interpretações mais famosas de Nana.

