"Namora, Bobo" é opção para solteiros no Dia dos Namorados

Nesta sexta-feira, 12, o clima de romance estará no ar, pois é Dia dos Namorados. O problema é que nem todos tem um par para aproveiar as opções de programação do dia, por isso o "Namora, Bobo" é uma ótima dica para os solteiros de plantão.

Criado para ser uma opção para os solteiros, o evento terá Oito7Nove4, Léo Santana e Kart Love como atrações. Mas se não for solteiro e quiser estender a noite com seu par, curtindo a animação, também não pode ficar de fora.

A festa ocorre no Barra Hall, na Barra, às 22h e os ingressos custam R$ 50 para os rapazes e R$ 40 para as moças.

