Naldo libera trailer de novo DVD gravado em São Paulo

Naldo divulgou um aperitivo de como será seu novo DVD, gravado em São Paulo, no último dia 3. O cantor divulgou um trailer no Youtube com cenas do show que contou a participação de Ivete Sangalo e a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, entre outros convidados. Além do funk e hip hop, a temática japonesa também é explorada na apresentação.

De olho na carreira internacional, o trailer tem legenda em inglês. A previsão é que o DVD seja lançado até o fim do ano no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.



Assista ao trailer:

