Naldo e rapper americano se apresentarão juntos em Salvador

Considerado um representante do novo funk carioca, que mistura diferentes classes sociais, Naldo (que não gosta de ser chamado de MC Naldo, mas sim de Naldo Benny - abençoado, em hebraico) vai estar em Salvador, no próximo dia 21, para se apresentar na festa BWT, do rapper americano Pitbull. Na ocasião, o show do funkeiro será seguido pela participação do sertanejo Gusttavo Lima.

Para Naldo, essa mistura de ritmos é importante. Afinal, o funk desceu o morro e tomou conta do asfalto. "Eu toco em todos os lugares. No mês passado, estava em Miami gravando um clipe com o rapper Fat Joe. Tenho um projeto com outro rapper, o Flo Rida. Gosto da influência do rap e do pop na minha música, mas estou sempre aberto a novos estilos", conta.

O cara não está mesmo para brincadeira. Além das coreografias repletas de saltos acrobáticos, Naldo vai trazer a Salvador efeitos visuais e figurinos feitos em LED. "A galera da Bahia pode esperar um show altamente pra cima". E quem, provavelmente, vai fazer as honras da casa ao funkeiro é o nosso cacique preferido: "Devo encontrar com Carlinhos Brown. Se der tempo, vou ver Xanddy (Harmonia do Samba) também, somos amigos".

