A cantora Naiara Azevedo, dona do hit "50 reais", se apresenta nesta sexta-feira, 31, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. O evento, que começa às 22h, conta também com shows do sertanejo Danniel Vieira e Tierry Coringa.

Para a ocasião, o repertório de Naiara Azevedo inclui canções autorias e sucessos de grandes nomes da música sertaneja. Músicas como ‘Coitado’, ‘Sou Foda’, ‘Tantos planos’ e ‘Ela só quer viajar’ fazem parte do show.

No repertório de Danniel Vieira, além de ‘Dan Dan Dan’, sua atual música de trabalho, ‘Sabonete de Motel’, ‘4 Motivos’, ‘Louca’ também serão cantadas pelo artista. Já o cantor e compositor Tierry promete embalar o público com hits como ‘Chorência’ e ‘Os Anjos Cantam’.

Os ingressos para a festa custam entre R$ 50 e R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria do Armazém Hall, nos balcões dos shoppings e no site Evetim.

Naiara Azevedo faz show no Armazém Hall

