Nação Zumbi lança 1ª primeira faixa de disco na internet

A empresa Natura vai oferecer para download legal e gratuito o primeiro single do novo álbum do grupo Nação Zumbi. A música Cicatriz, que abre o disco, vai estar disponível no site da banda www.naturamusical.com.br a partir desta terça-feira, 25.

Depois de ser um dos projetos selecionados pela empresa para ser patrocinado neste ano, o disco chamado Nação Zumbi (Slap/Natura Musical) ganhou produção de Berna Ceppas e Kassin e foi gravado, mixado e masterizado por Daniel Carvalho no estúdio Monoaural (RJ). Trata-se do primeiro CD de inéditas da banda em sete anos, desde Fome de Tudo, de 2007.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

