Nação Zumbi e Scambo fazem show no Museu du Ritmo

Em fim de semana já próximo do Carnaval, a oferta de shows na cidade parece aumentar por minuto. Uma das melhores opções reúne duas grandes bandas: uma de alcance nacional (e até internacional) e outra regional: Nação Zumbi e Scambo.

A primeira traz o show do seu último álbum, o auto intitulado Nação Zumbi, lançado em meados do ano passado. E a segunda segue divulgando Flare (2013), seu disco de retorno após alguns anos inativa. "É, lançar disco em ano de Copa foi ruim, ficou um pouco ofuscado, mas pelo menos foi bem recebido", afirma o vocalista Jorge Du Peixe.

"Tivemos uma boa resposta de mídia a partir da segunda metade de 2014. Agora vamos dar um gás maior (na divulgação), já que o disco ainda tá bem recente pra gente", conta.

Intervalo de carreira

No repertório do show, a Nação já incluiu metade do set list do novo álbum: "Vai ser legal, por que já estamos no ponto de estar tocando seis músicas do disco novo. O show é um pouco próximo do último que fizemos aí - agora um pouco mais maturado, no grau", ri o cantor.

"Mas é sempre difícil (organizar o repertório do show). Já são nove discos (de estúdio). E sempre tem que tocar algumas do Da Lama ao Caos (1994). Mas esta é nossa função, mesmo. E depois, sempre que volto a ouvir esse vinil, eu descubro coisas novas, sabia?", diz.

Nação Zumbi marcou a volta da banda após um longo intervalo, iniciado depois do álbum Fome de Tudo (2007). Nesse meio tempo, alguns integrantes acompanharam Marisa Monte, enquanto outros se dedicaram a projetos paralelos.

"A gente nunca tinha parado, então foi bom pra todo mundo. Cada vez que você sai da nave-mãe, lida com outros músicos, outras situações - tudo isso soma e se reflete a cada disco, gerando outras intenções sonoras. Agrega muito pra gente, musicalmente falando", diz.

Talent show

O ano-novo trouxe novos planos para a Scambo, que abre a noite deste sábado e é uma das poucas bandas do cenário mais alternativo local a cultivar um público próprio e realmente fiel.

Há poucos dias, o vocalista Pedro Pondé anunciou na página da banda no Facebook que a Scambo vai se inscrever no reality show musical da Rede Globo SuperStar, cuja primeira temporada revelou a banda Malta (que é péssima, diga-se de passagem).

"Um monte de gente pedindo a Scambo no SuperStar. Muitos argumentos interessantes. Pensei, pensei, pensei, pesquisei e.. Acho que já não vejo motivos pra não tentar", escreveu.

"A Scambo já fez a Bahia toda", diz Pedro. "Mas para sair é complicado. E não somos mais adolescentes, não dá pra se jogar de qualquer jeito. Então (o SuperStar) surge como possibilidade", acrescenta.

Mas o que realmente move a banda é a chance de levar sua música para o resto do Brasil via televisão. "Nos inscrevemos, mas não sabemos se vamos passar. Mas entrar na casa do Brasil inteiro seria interessante pra gente, porque é complicado sair daqui com as próprias pernas", afirma.

Para este show, a Scambo fará um apanhado da carreira: "O show é um prenúncio do próximo trabalho. Tem um pouco de reggae romântico e do som acústico do Flare", conclui Pedro Pondé.

