Nação Zumbi conta histórias nas faixas do novo CD

"Quando fica cicatriz fica difícil de esquecer". Assim surge a voz grave de Jorge du Peixe na primeira faixa do novo disco da Nação Zumbi. Comemorando os 20 anos do clássico Da Lama ao Caos, os músicos pernambucanos reverenciam o passado e o mestre Chico Science com 11 canções inéditas, esperadas há sete anos pelos fãs.

O disco leva o mesmo nome da banda e reúne composições assinadas coletivamente por du Peixe (letra), Pupillo (base rítmica), Lucio Maia (guitarra) e Dengue (arranjos de baixo). Já disponível em todas as plataformas digitais, o lançamento da Slap/Natura Musical, produzido por Berna Ceppas e Kassin, também chega hoje às lojas.

Toca Ogan (percussão), Gilmar Bola 8, Da Lua e Tom Rocha (alfaias) completam a formação, que vem para Salvador fazer um show no dia 6 de junho, no Clube dos Fantoches. O grupo mostra uma nova sonoridade, mais leve e melódica, envolvida por metáforas de velhos temas, como violência urbana, tempo, expectativas e sonhos.

"O trabalho traz uma maturidade musical, uma evolução que é natural. Nossa ideia é sempre trazer diferença a cada disco, com novas intenções. Esse busca contar histórias, em um formato de crônicas, como 11 capítulos de um livro", considerou du Peixe.

Entre as canções, estão o single Cicatriz, que transita pelo iê-iê-iê e o bolero pós-moderno, a crônica Bala Perdida, além da ciranda A Melhor Hora da Praia, parceria com Marisa Monte. Lula Lira, filha de Chico Science e cantora do projeto Afrobombas, também participa, na faixa de reggae-funk Defeito Perfeito.

Por não haver um conceito que une as canções, o disco levou o nome do grupo. "Também é uma reafirmação, uma volta dos que não foram. A gente não foi embora, fomos dar uma volta, um respiro, mas estamos aqui", brincou o vocalista.

Após o lançamento de Fome de Tudo, em 2007, último álbum de estúdio, os músicos se dedicaram a projetos paralelos. Em 2012, fizeram a histórica apresentação no Marco Zero, que gerou o CD e DVD Ao Vivo no Recife, mas desde 2011 já estavam compondo para o novo trabalho.

Para o guitarrista Lucio Maia, este tempo foi essencial e o disco acabou se tornando seu preferido entre os oito já lançados pelo grupo. "Sabemos a importância do passado, mas olhamos para a frente. O Da Lama ao Caos foi o manifesto, o primeiro grito. A melhor forma de comemorar seus 20 anos é com novidades", afirmou o músico.

Jorge du Peixe garante que o Recife e o manguebeat ainda estão muito presentes no trabalho. "É como se fosse um outro endereço do mesmo lugar. O tempo passou mas está tudo ali, ainda somos nós", disse, olhando para o mar da cidade natal, onde costuma descansar do concreto de São Paulo.

E assim, atravessando agoras, dançando novas auroras e comendo o mundo pelas beiradas, a Nação Zumbi se renova e inicia mais uma turnê.

