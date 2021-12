Na UTI com Covid-19, cantor Genival Lacerda apresenta melhora no quadro clínico

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, apresentou melhora no quadro clínico nesta terça-feira, 22. Ele segue internado com Covid-19 desde 30 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed I, no Recife. De acordo com nota divulgada, o estado de saúde do artista ainda é grave e inspira cuidados.

Segundo informações do G1, a pressão arterial de Genival Lacerda está controlada, os rins estão funcionando normalmente e os pulmões estão começando a reagir aos medicamentos.

Em 16 de dezembro, o artista esteva com o quadro clínico gravíssimo.

A família aproveitou para agradecer "a todo o Brasil pelas orações para o restabelecimento da saúde do cantor Genival Lacerda. Deixamos aqui em nome de toda a família um forte abraço e que continuem nessa corrente que está dando certo. Estamos vencendo dia após dia".

Em 26 de maio deste ano, Genival Lacerda sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) e deu entrada no Hospital D’Ávila, na Zona Oeste da capital pernambucana. Ele obteve alta após três dias internado.

