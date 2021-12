MV Bill traz show 'Vida Longa' para Salvador

O rapper MV Bill desembarca em Salvador na próxima sexta-feira, 21, para apresentar o show "Vida Longa", título do single lançado por ele em fevereiro de 2017. O evento acontece no espaço Salvador Music Patamares e está previsto para iniciar às 21h.

"Vida Longa" fala sobre o cotidiano e a sobrevivência dos moradores da Cidade de Deus, uma das localidades mais violentas do Rio de Janeiro. Além de Bill, o cantor Baco Exu do Blues, Diego Aranha, grupo HDR e banda Primeira Banca é Muito Mais, também se apresentarão no evento.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings ou no site da Sympla.

