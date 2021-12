MV Bill é um dos convidados do ensaio do Bloco Afro Bankoma

O rapper carioca MV Bill vai se apresentar no ensaio gratuito do Bloco Afro Bankoma que acontece quinta-feira, 22, às 20h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. O cantor é um dos convidados da festa, que ainda terá Jota Veloso e Alexandre Guedes, ex-vocalista da banda Motumbá.

O evento que faz parte das comemorações dos 15 anos do bloco integra o projeto 'Encontro Muanda', no qual música, arte e gastronomia compartilham um mesmo espaço com o objetivo de fortalecer a presença das comunidades tradicionais, em especial os povos de terreiros.

adblock ativo