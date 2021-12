Muzenza convida Margareth Menezes e Filhos de Jorge

O ensaio da banda Muzenza, que acontece nesta quarta-feira, 23, a partir das 20h, no Largo Tereza Batista, vai ter a participação de Margareth Menezes e da banda Filhos de Jorge. Segundo os organizadores do evento, durante a festa o público vai conhecer a Princesa Muzembela, que desfila no bloco da Muzenza ao lado da rainha Muzembela, Claudia Mattos.

No ensaio da próxima quarta-feira, 30, já estão confirmadas as participações de Gilmelândia e Larissa Luz. Os ingressos para o ensaio do Muzenza custam R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Para mais informações: (71) 3256-1620 / 8811-8981.

