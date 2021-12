Músicos do Nivea Rock ignoram gritos de "fora Temer"

O projeto Nivea Viva Rock Brasil é uma homenagem à história do rock nacional nas vozes de ídolos de várias gerações que, de uma forma geral, reverenciam outros ícones que marcaram gerações com o movimento.

O show deste domingo, 22, na Praça Wilson Lins, na Pituba, em Salvador, foi um sucesso. Da forte presença de Herbert Viana, ao carisma de Paula Toller, as 100 mil pessoas que compareceram ao evento - segundo a Polícia Militar - provavelmente estiveram satisfeitas.

Porém, a ausência de algo não passou despercebido diante do público: a falta do manifesto político por parte dos artistas.

Seria aceitável que no repertório elaborado por Liminha - renomado produtor musical responsável por revelar grandes nomes da música do Brasil - não fosse incluída canções de cunho político, principalmente por se tratar de um evento de organização privada de uma grande marca.

No entanto, no atual momento de impeachment e outros escândalos na política brasileira, o assunto não poderia ser ignorado, logo pelo rock nacional que, pode até não ter mudado o país, mas já incomodou muita gente com suas manifestações.

Nos anos 90, por exemplo, os Paralamas do Sucesso bateram nos "300 picaretas do Congresso" apontados por Lula, em 1995, oito anos antes de o ex-metalúrgico se tornar presidente da República. A faixa 300 Picaretas estampava o que havia sobrado de moral nos políticos envolvidos no chamado Escândalo do Orçamento.

"Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão / Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição / Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena / João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena / De exemplo em exemplo aprendemos a lição / Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão / De rádio FM e de televisão / Rádio FM e televisão... Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou".

Mas no show deste domingo em Salvador, o rock se calou. No meio do show, houve um momento sublime da omissão. O som de "Fora Temer" ecoou por minutos na voz da maioria do público. Seria momento perfeito para "Que país é esse?", da Legião Urbana. E lá estava Dado Villa-Lobos, membro da banda de Brasília. O guitarrista poderia ter ousado e puxado - até à capela -, mas não ousou.

Público gritou pela saída de Michel Temer do governo do país (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Herbert, que mantém a faixa no setlist dos Paralamas do Sucesso há muito tempo, também não se posicionou. Como consolo, Paralamas do Sucesso e Dado levaram à tona uma versão magnífica de "Até quando esperar", clássico da lendária banda formada em Brasília Plebe Rude.

A canção, resumidamente, critica o fato de o Brasil ser um país rico, de natureza privilegiada, produtor e exportador de vários produtos agrícolas e gêneros tropicais, mas ainda assim, a desigualdade social impera, como com pessoas que passam fome e sequer tem onde morar.

A influência de pessoas públicas para a formação do país é essencial. A geração mais indignada do rock nacional deve ser tomada como exemplo para comprovar a tese de Renato Russo que, nos anos 80, afirmava que "o Brasil é o país do futuro".

Marjorie rouba a cena

Quando Pitty se afastou da tour Nivea Rock por cuidados na gravidez e anunciaram Marjorie Estiano como substituta da baiana, isso virou motivo de críticas e até chacota por muitos.

Fato é que Marjorie foi disparada o destaque desse festival. Da classe ao cantar Fullgás, de Marina Lima, a ousadia e presença de palco ao interpretar "A praieira", hit da Nação Zumbi. Outro que chamou atenção foi Milton Guedes. Violão, saxofone, gaita, voz, não à toa é músico de confiança do Lulu Santos.

