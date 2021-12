Músicos do Harmonia lançam projeto paralelo nesta terça

Quem quiser curtir a véspera do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, já pode se programar. Nesta terça-feira, 30, os músicos do Harmonia do Samba (Luciano Castilho, na bateria e violão, Martins, na produção, Márcio Gomes, na percussão, e Alisson, no sax) apresentam um projeto paralelo junto com Tiago, vocalista, e Adisson Piquet, cavaquinho, no Municipal Lounge Bar.

O evento, que contará ainda com a participação de Xanddy, líder do Harmonia, acontecerá na Avenida Paulo VI, na Pituba, a partir das 22 horas. Além de Xanddy, os cantores Paulinho Alabart e Léo Macêdo, da Estakazero, também participarão da apresentação.

Para esquentar o público antes do início do projeto Samba Jam, o forrozeiro Marco Leandro transformará o espaço em um arraial. Será diversão para todos os gostos.

