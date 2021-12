Músicos do Cascadura apresentam novo projeto

Du Txai, Ricardo Cadinho (ambos da atual formação do Cascadura) e Didoné se apresentam nesta quinta-feira, 7, às 21h, no Visca Sabor & Arte com o projeto À Vontade no Visca.

O trio vai apresentar canções que influenciaram a trajetória deles como músicos, com um repertório qe vai de David Bowie e The Clash até Mutantes e Sergio Sampaio.

adblock ativo