Músico Paulo César Perrone morre após parada cardíaca

O músico Paulo César Perrone, de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado, 28, por volta das 2 horas, após sofrer uma parada cardíaca. Ele deu entrada no Hospital das Clínicas na noite de sexta-feira, 27, depois de passar mal em sua residência. O sepultamento será às 16 horas deste sábado, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.



A notícia da morte do músico foi dada pela irmã do ex-baterista, Lidiane Roriz, na manhã deste sábado pelo Facebook. "Caros amigos, é com muita dor que comunico o falecimento de Paulo Perrone. Ontem [sexta-feira] ele teve uma complicação e sofreu uma parada cardíaca. Não resistiu.", escreveu Lidiane, que ainda agradeceu o apoio das pessoas que torciam pela melhora de Paulo. "Muito obrigada a todos que estiveram juntos conosco nesta luta", acrescentou.

Crime

Paulo César Perrone Júnior foi baleado na cabeça no dia 19 de julho de 2011 na Rua do Jaracatiá, próximo à Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, após deixar a agência do Banco Bradesco no centro empresarial na região do Iguatemi, em Salvador. O músico, vítima de uma saidinha bancária, dirigia um Fiat Uno, cor cinza, quando foi seguido por dois homens em uma moto, que efetuaram os disparos após roubaram o dinheiro.

Perrone teria ido até a agência conversar com a gerente e sacar R$ 3 mil para uma viagem que faria com a namorada para a Espanha.

A vítima foi socorrida por um policial da 16ª Delegacia de Polícia e, com a chegada dos policias da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).



Música

Apaixonado pela música, Perrone chegou a cursar Ciências Contábeis, na Universidade Católica de Salvador, mas deixou a faculdade no sexto semestre para se dedicar a carreira de músico. Quando foi baleado, ele tocava há um ano no grupo Estakazero.

Na época, o empresário da banda, Kel Mascarenhas, falou sobre Perrone: "Ele é um músico excepcional. Todos os integrantes da Estakazero torcem muito por sua recuperação".

Assista um vídeo de Perrone tocando com a banda:

Da Redação Músico Paulo César Perrone morre após parada cardíaca

adblock ativo