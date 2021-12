Músico paraense Felipe Cordeiro participa de shows em SSA

A banda O Círculo e Felipe Cordeiro, expoente da nova geração da música do Pará, farão apresentação em Salvador pelo projeto Círculo Sonoro, que promove o encontro do grupo baiano com diversos nomes da música nacional. O evento será realizado no dia 14 de setembro, às 21 horas, na Praça Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Cordeiro apresentará as novidades do seu trabalho durante quase uma hora de apresentação. Na sequência, a festa será comandada pelo O Círculo, que animará o púbico com canções que fazem parte do álbum "Eu Humano", lançado em 2010 e que reúne 13 faixas, como "Muito Romântico", "Eu Tinha Tanto", "Alguém me Disse" e "Rosa Maria".

Após a apresentação na sexta, Cordeiro ainda tem mais um compromisso com o público baiano. O artista fará uma participação especial no show de Gaby Amarantos, que será realizado no dia seguinte, no sábado, 15, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Veja clipe da canção "Legal e Ilegal", de Felipe Cordeiro

