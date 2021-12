Nesta quinta-feira, 22, a cantora colombiana Shakira lançou um clipe para a Copa do Mundo no Brasil e, em menos de 8 horas de lançado, já foi acusada de plágio pelo vídeo.

A acusação partiu do músico francês Yoann Lemone, também conhecido como Woodkid. Ele apontou semelhanças entre "La La La (Brazil 2014)", da cantora, com a sua música "Iron", divulgada em 2011.

Em sua página do Facebook, o francês publicou uma montagem com imagens dos dois clipes e escreveu: "Gostaria apenas de sorrir e de alguma forma me sentir lisonjeado se isso realmente fosse um vídeo da Shakira, e não um comercial para um grupo grande como a Danone", referindo-se à parceria da colombiana com a marca que produziu o vídeo em questão.







Shakira, intérprete da música "Waka Waka (This is Time for Africa)", tema oficial da Copa do Mundo de 2010, juntou-se a Carlinhos Brown para criar "La La La" - uma versão da canção "Dare", lançada em março deste ano no 10º álbum da cantora, que leva seu nome.

O vídeo também apresenta passistas de escola de samba, animais selvagens, pessoas de diferentes etnias, jogadores - como o brasileiro Neymar - além do marido da cantora, o jogador Piqué, e do filho deles, Milan. O clipe apoia o programa mundial de combate à desnutrição infantil.

Compare

Da Redação Músico francês sugere plágio em clipe de Shakira para a Copa

