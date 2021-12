Músico do Harmonia faz apresentação acústica em Salvador

O músico Luciano Castilho, da banda Harmonia do Samba, apresenta o projeto paralelo nomeado de "Sarau do Lu", na próxima sexta-feira, 24. O evento será a partir das 19h na Steaking Espetaria & Drinks, na Aveninda Manoel Dias, na Pituba.

Com trabalho reconhecido como percussionista e violonista, Luciano irá fazer uma apresentação em clima de Voz e Violão com inspiração no samba.

