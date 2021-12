Músico caribenho Victor O se apresenta em Salvador

O músico caribenho Victor O chega a Salvador para única apresentação no domingo, 16 de setembro, às 20h, no Teatro Moliére (Aliança Francesa). O artista se destaca internacionalmente com o trabalho de world music, intitulado República Karibenha, fazendo um passeio pelo reggae, soul acoustique, slam e canções das tradições antilhanas.

O show apresentará o repertório do disco Revolucion Karibeana, obra ganhadora dos prêmios Prêmios Sacem Martinica, na categoria Melhor Álbum Groove Caribe, em 2009. No mesmo ano, teve destaque no Festival Francofolies de la Rochelle, onde chamou atenção de um público de 10 mil pessoas. Toda produção do álbum e a atmosfera que ele evoca são integrais da Martinica.

Os ingressos para apresentação única custam R$ 30,00 e estão disponíveis para compra nos balcões Ticketmix, nos principais shoppings centers de Salvador, pela internet: www.ticketmix.com.br e pelo telefone 4003 1212.

Confira um videoclipe do cantor Victor O

<VIDEO ID=1274764/>

