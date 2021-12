Radicado nos Estados Unidos, o cantor e compositor baiano Rafael Pondé lançou nesta sexta-feira, 9, em todas as plataformas digitais, o EP Nordeste Revival. Com seis faixas autorais, o projeto traz uma crítica social e um paralelo às situações políticas e culturais que, segundo ele, acontecem tanto no Brasil quanto nos EUA.

Para isso, Pondé, que assina toda a produção do EP, revisita diversos ritmos como baião, ixejá e samba-reggae. Incorporando novas linguagens, o trabalho conta ainda com a participação de músicos e compositores de diversos países. Essa fusão de estilos musicais o acompanha desde o início da sua carreira solo, há quase 15 anos, com o disco “Átomos, palavras e canções”.

Sobre a escolha do nome e a inspiração para as composições, o artista diz que se preocupa com o atual cenário político encontrado. “Acompanho com preocupação os reflexos de uma onda conservadora, de retrocessos nas conquistas sociais e na liberdade de expressão, com a violência e o preconceito sendo legitimados nos discursos de representantes políticos, como a discriminação ocorrida recentemente com os nordestinos, o que me levou a batizar o disco de Nordeste Revival ”.

Recentemente, o baiano se tornou membro da Academia Musical do Grammy Latino e duas canções do seu disco último disco “Live at Boom Room” – Voltar para a Bahia e Vale do Capão - participam de uma votação nas categorias melhor canção em língua portuguesa, gravação do ano e canção do ano. O primeiro show com apresentação do EP ocorre no Joe`s Pub, na cidade de Nova Iorque, nao próximo dia 23.

Confira os vídeos do EP

Da Redação | Foto: Divulgação Músico baiano Rafael Pondé lança EP como manifesto político e cultural

