Músico baiano faz sucesso tocando na noite de São Paulo

João Gabriel Pereira, 22 anos, é músico, produtor e DJ. O jovem, que nasceu em Salvador, vem sendo reconhecido por tocar nas noites de São Paulo. É possível ver o seu setlist com frequência em festas como Ajayô, Baile Profano, Venga Venga e Sudaka.

Ele se mudou para São Paulo há 4 anos para fazer um curso de produção cultural. Sua formação musical passa pela bateria e pela escola de música Pracatum, de Carlinhos Brown. Para o jovem, todas as influências das suas músicas vêm das visitas frequentes ao Olodum e ao candomblé, sua religião.

O jovem músico fala sobre a origem do seu trabalho. "Os Caretas é uma manifestação folclórica da Bahia, tanto do recôncavo, do litoral norte quanto do interior. Antigamente, os ex-escravos, na época do Carnaval, se fantasiavam pra assustar os filhos dos donos de engenho que zombavam deles o ano todo. Era a época em que o povo estava com a aristocracia na rua também, então eles se fantasiavam com adornos de saco de lixo, luva que eles trabalhavam na roça e a máscara do Frankenstein da vendinha. Era uma mistura de elementos que é um processo muito parecido com o meu som, que é a junção de coisas regionais com elementos externos.”, afirmou João Gabriel em entrevista ao site Terra.

