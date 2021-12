Músico argentino Carlos Quilici faz apresentações em Salvador

O bandoneonista argentino Carlos Quilici fará três apresentações na capital baiana. Dessas, duas são gratuitas: uma quarta, 19, às 19h, no Campus da Ufba, no bairro de Ondina; e outra sexta, 21, às 19h, no Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra. O músico também se apresenta no sábado, 22, às 20h30, em edição especial de baile de tango no Maisson das Artes, que fica no Santo Antônio Além do Carmo. Os ingressos custam R$ 20.

Nas três ocasiões, o artista estará acompanhado do músico e professor argentino Juan Ignacio Azpeitia, que reside em Salvador e é violonista. Filho de pai músico, Quilici é conhecido mundialmente pelo seu trabalho e contribuição para o tango. Ele começou a carreira pequeno, participou de diversos grupos musicais e desde 2010 tem sua própria orquestra. Aos 49 anos, Carlos Quilici é professor de bandoneón da Escola de Música da Universidade Nacional de Rosário, Argentina e já se apresentou em diversos países como Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra.

Mais informações sobre o artista no site www.taurastango.com.ar/cvdeta.htm.

Uma degustação do show de Quilici:

