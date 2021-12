Músicas de todos os estilos vão animar o final de semana

Samba, pagode e MPB serão só alguns dos ritmos que baianos e turistas vão poder curtir durante a sexta-feira, 11, sábado, 12, e domingo 13, em bares e casas de shows de Salvador.

Nesta sexta, a banda Scambo, liderada por Pedro Pondé, apresenta o seu novo disco, Flare, a partir das 23h no Portela Café, no Rio Vermelho. No repertório vão estar antigos sucessos como 'Mergulhar' e Carcará' e músicas do atual disco. Outra opção da noite é o show da cantora Marisa Monte também se apresenta nesta sexta, na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 21h. Os ingressos variam de R$150 a R$ 340.

Já no sábado, o público vai poder conferir Márcia Castro e a Pipoca Moderna, que acontece no Clube Fantoches da Euterpe, a partir das 21h e o Trivela, liderado pelo Asa de Águia, que acontece na Praia do Forte, a partir das 14h.

Do domingo, Zelito Miranda comanda o Forró no Parque, evento gratuito que vai ter a participação de Jussara Silveira. A festa acontece no Parque da Cidade, a partir das 11h. Para fechar a noite, o show da banda Cascadura é uma boa opção. A banda se apresenta na Praça Tereza Batista, a partir das 18h.



Confira a programação completa:

Sexta-feira, 11

O que: Homenagem a Walmir Lima - Carnaval da Pipoca

Local: Largo Pedro Arcanjo

Horário: 21h

Valor: Gratuito

O que: Marisa Monte

Local: Sala principal do Teatro Castro Alves

Horário: 21h

Valor: R$ 150,00 (Filas Z7 a Z11 - Inteira) / R$ 240,00 (Filas Q a Z6 - Inteira) / R$ 340,00 (Filas A a P - Inteira)

O que: Armandinho, Dodô e Osmar

Local: The Hall

Horário: 21h

Valor: R$ 30,00 (Pista) / R$ 40,00 (Camarote)

O que: Sexta Trash

Local: Dubliners Irish Pub - Rio Vermelho

Horário: 22h

Valor: R$ 20

O que: Saiddy Bamba

Local: The Best Beach

Horário: 22h

O que: Ensaio Filhos de Jorge

Local: Mercado Modelo

Horário: 22h

Valor: R$ 50 (inteira)

O que: Scambo

Local: Portela Café

Horário: 23h

Valor: R$ 20,00 (único)

Sábado, 12

O que: Trivela

Local: Praia do Forte

Horário: 14h

Valor: R$ 80,00 (Pista) - Mulheres / R$ 100,00 (Pista) - Homens

O que: Margareth Menezes - Ensaio Afro Pop

Local: Concha Acústica do TCA

Horário: 19h

Valor: R$ 30,00 (Inteira)

O que: Márcia Castro - Pipoca Moderna

Local: Clube Fantoches

Horário: 21h

Valor: R$ 20,00 (Meia) / R$ 40,00 (Inteira)

O que: Ensaio do Ilê Aiyê

Local: Centro Cultural Senzala do Barro Preto

Horário: 21h

Valor: R$ 40,00 (Meia) / R$ 80,00 (Inteira)

O que: Marisa Monte

Local: Sala principal do TCA

Horário: 21h

Valor: R$ 150,00 (Filas Z7 a Z11 - Inteira) / R$ 240,00 (Filas Q a Z6 - Inteira) / R$ 340,00 (Filas A a P - Inteira)

Domingo, 13

O que: Forró do Parque - Zelito Miranda

Local: Anfiteatro Dorival Caymmi

Horário: 11h

Valor: Gratuito

O que: Ensaio do Olodum

Local: Largo Pedro Arcanjo

Horário: 16h

Valor: R$ 20,00 (Inteira)

O que: Cascadura

Local: Praça Tereza Batista

Horário: 18h

Valor: Gratuito

