Musical que celebra os cem anos do samba chega a Salvador

Conduzidos por Diogo Nogueira, artistas caracterizados como Tia Ciata, Sinhô, Noel Rosa, Cartola, Martinho da Villa, Carmem Miranda, Beth Carvalho, Clara Nunes e outros nomes ilustres da música brasileira se reúnem em um palco para celebrar os cem anos do samba.

É o que acontece no musical SamBRA, que fica em cartaz quinta e sexta-feira, no Teatro Castro Alves, depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e, sexta e sábado passados, por Belo Horizonte, no Palácio das Artes.

O espetáculo, que tem como recorte geográfico o Rio de Janeiro, narra a história do samba por meio de canções que marcaram época. São 73 músicas (algumas em pot-pourri), interpretadas pelos 17 artistas que integram o elenco.

No espetáculo a dúvida é se o samba nasceu no morro ou na cidade. Não se questiona a participação da Bahia na paternidade ou maternidade do gênero. A referência ao estado fica por conta de Dorival Caymmi.

O musical marca a estreia de Diogo Nogueira como ator. Carismático, ele convence no palco e consegue até mesmo surpreender o público com o seu desempenho em algumas cenas. Destaque para a sua performance como Zé Pilintra e quando, de forma irreverente, se traveste de João Gilberto.

"É uma honra participar desse musical. Contar a história do samba, que de certa forma também é a minha história. Ouvia muitos desses casos, que são contados aqui, do meu pai (o sambista João Nogueira, morto em 2000).

Outros herdeiros de sambistas famosos também fazem parte do elenco. Patrícia Costa, neta do fundador da Escola de Samba Portela Claudio Bernardo da Costa, responsável por um dos momentos mais emocionantes do musical, e Beatriz Rabelo, filha de Paulinho da Viola.

"Já tinha feito outros musicais, como Sassaricando, É com Esse que Eu Vou, Divina Elizeth, mas esse tem um sentido diferente. Primeiro pela estrutura, e também por falar de algo que meu pai contribuiu. O samba faz parte da minha educação doméstica", diz Beatriz Rabello.

SamBRA também flerta com o humor e consegue arrancar risadas do público. Édio Nunes e Bruno Quixote, esse um pouco acima do tom, são os responsáveis pelas tiradas mais engraçados.

Um dos melhores momentos é o encontro inusitado de Noel Rosa e Martinho da Vila, que, mesmo sendo sambistas de épocas diferentes, são responsáveis pela exaltação do reduto de Vila Isabel. Alan Rocha, com a sua interpretação de Martinho, provoca o momento mais cômico. O ator se prende a detalhes do sambista que faz uma interpretação incorrigível e por isso tão engraçada.

Ainda que Diogo Nogueira seja o fio condutor do espetáculo, ele não é o ator principal. A cada momento um integrante do elenco se destaca. Lilian Valeska, conhecida por sua participação no seriado global Sexo e as Negas, é a protagonista no primeiro ato do musical. Ela dá vida a Tia Ciata e se porta como uma verdadeira ialorixá em cena.

"Mesmo tendo uma educação prebisteriana, fui educada para respeitar a diversidade. Quando soube que iria fazer Tia Ciata, senti que era um resgate histórico, uma forma de homenagear meus antepassados", diz Lilian.

Samba de fé

No texto de Gustavo Gasparani fica explícito como as religiões de matrizes africanas foram fundamentais para o surgimento e preservação do samba. Desde o uso dos seus instrumentos nas primeiras músicas do gênero ao espaço físico dos terreiros para abrigar e proteger os compositores.

Além de celebrar a música, o espetáculo faz uma sutil homenagem às artes plásticas. Imagens projetadas em um grande telão servem de cenário para o musical. Na tela, obras de Cândido Portinari, Lasar Segall, Heitor dos Prazeres, Hélio Eichbauer, Hélio Oiticica e de Nelson Sargento, esse também sambista. "Por meio dessas imagens, telas de artistas primitivistas, contamos também a história do samba. Essas duas vertentes das artes sempre se encontram", diz Gustavo Gasparini.

A excelência do figurino, assinado por Marília Carneiro, ajuda a compor o musical e fazer as referências cronológicas. Já o cinema é lembrado por meio do Moleque do Samba, intepretado por Bruno Quixote, que é uma referência óbvia ao personagem de Walt Disney Zé Carioca na animação 'Você já foi a Bahia?'. Os gestuais e o figurino do ator remetem aos quadrinhos.

(*) A repórter Maíra Azevedo viajou a convite da produção do evento

adblock ativo