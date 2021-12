Musical que celebra carreira de Gil chega a Salvador

Tendo como base "O poeta, a canção e o tempo", um musical vai celebrar os 50 anos da carreira de Gilberto Gil. A apresentação vai contar com oito atores músicos multi-instrumentistas, e acontece em Salvador pelo Catálogo Brasileiro de Teatro dias sexta, 2 de setembro, a domingo, 4, no Teatro Castro Alves.

O tema do espetáculo é "Gilberto Gil, Aquele Abraço - O Musical", lançando um olhar às canções do artista, que refletem sobre seu tempo, a história da música nacional e do próprio país.

Ao longo do espetáculo, as letras tantos anos cantadas por Gil mostram, além de poesia, seu lado teatral. São elas que dão o tom dramatúrgico de 11 blocos temáticos que passeiam pela sua origem musical, o movimento tropicalista, a negritude, amor, religiosidade, tecnologia, futurismo, entre outros assuntos que marcam as composições deste ícone da MPB.

