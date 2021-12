Musical em tributo a Whitney Houston é cancelado no TCA

O show de Vanessa Jackson em tributo à norte-americana Whitney Houston, que aconteceria no Teatro Castro Alves (TCA) neste final de semana, foi cancelado em Salvador. Segundo a produção do evento, o motivo seria o estado de saúde da cantora, que passou mal após uma apresentação na noite desta quinta, 22.

Os fãs que já tinham adquiridos os ingressos terão que comparecer, a partir desta segunda, 26, na bilheteria do TCA munidos do cartão utilizado na compra, RG e dados bancários para depósito. Os que compraram por meio do site Ingresso Rápido ou mobile, na opção débito, o valor será estornado na conta bancária. Já os que optaram pelo crédito, o reembolso será realizado na próxima fatura do cartão. O prazo de reembolso é até 7 dias úteis.

A produção também informou que o espetáculo já tem nova data marcada, será no dia 11 de novembro, às 21h, na Sala Principal do TCA, em Salvador. A venda terá início no dia 3 de outubro e os ingressos permanecerão com os mesmos valores, a partir de R$ 25.

adblock ativo