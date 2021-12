Música no Parque retorna com show da banda baiana Scambo

O Parque da Cidade recebeu, no final da manhã deste domingo, 19, diversos fãs que foram conferir o show da Scambo. A banda abriu a nova temporada do projeto Música no Parque, dentro da programação de reabertura do local, após reforma.

Com um repertório que misturou reggae, rock e MPB, a Scambo fez a galera cantar em coro e sair do chão ao som de músicas como 'Meu bem', 'Carnaval', 'Mergulhar' e 'O Rato'.

Fã declarada do grupo, Alexandra Cruz, 28, gostou do show. "Adorei a apresentação deles. Sem falar que o parque, após a reforma, ficou ótimo", elogiou, destacando, ainda, a segurança do local. "A fiscalização está de parabéns", disse.

Bina Souza, 51, também gostou do novo Parque da Cidade: "Achei muito boa a reforma e amei o show. Espero que as pessoas aproveitem e cuidem do parque para que a gente possa continuar curtindo".

A Scambo é formada por Pedro Pondé (vocal), Graco (guitarra - vocal), Alexandre Tosto (guitarra), Ricardo Flocos (bateria) e Tati Trad (baixo). Durante a apresentação, o grupo agradeceu o carinho dos fãs nos 15 anos de carreira e revelou que estão preparando um novo disco.

Já batizado de "Animal", o álbum tem previsão de ser lançado por meio do sistema de financiamento coletivo, que estará disponível a partir do dia 4 de julho.

A banda Scambo fez a galera cantar em coro diversos sucessos (Luiz Tito | Ag. A TARDE)

A programação deste domingo contou, ainda, com aula de meditação e praticas de ioga, realizado pelo grupo Arte de Viver. O evento foi realizado em comemoração ao Dia Internacional da Ioga.

Programação

O próximo show está previsto para acontecer no dia 24 de junho. Há, ainda, quatro shows agendados, dois em agosto e dois no mês de setembro. As atrações ainda não foram divulgadas.

O Parque da Cidade têm mais 40 mil metros quadrados de área verde, praça de skate com circuito de slackline, equipamentos para ginástica, campos e quadras de futebol e voleibol, circuito de minibike, bike, pit stop, e praça infantil.

