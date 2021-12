Música no Parque resgata Raul Seixas

Neste sábado, 13, às 17h, o cantor Marcos Clement e a banda Arapuka fazem apresentação na segunda edição de 2015 do projeto Música no Parque. Marcos é reconhecido pelas suas interpretações de Raul Seixas e traz no repertório do show releituras de clássicos do artista baiano, como Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Tente Outra Vez e Gita. Além disso, a banda Arapuka incluiu no set list algumas canções autorais. O evento acontece no Parque Costa Azul e a entrada é gratuita.

