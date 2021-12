Música na Praça será realizada neste fim de semana em shopping

Mais uma edição do projeto Música na Praça será realizada neste final de semana no Shopping Cajazeiras, no bairro de Fazenda Grande II, em Salvador.

Nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, os shows ficarão por conta do cantor Vitor Dias. Já no domingo, 26, Jandailson José de Jesus será o responsável por animar o público.

As apresentações do projeto musical, que sempre ocorrem na praça de alimentação - localizada no 2º piso -, são gratuitas e começam a partir das 18 horas.

Serviço

O quê: Música na Praça

Local: Shopping Cajazeiras / Estrada do Coqueiro Grande, 1361, Fazenda Grande II – Cajazeiras / Tel: 3035-1419

Quando: Sexta-feira, 24, sábado, 25, e domingo, 26, às 18h

Entrada: Aberto ao público

