Música inédita de Cazuza é lançada 30 anos após registro em estúdio

Uma inédita música do cantor Cazuza, falecido em 1990, foi lançada nesta sexta-feira, 9, nas plataformas digitais da Universal Music. Intitulada "Mina", a canção era prevista para entrar no álbum "Só se for a 2", lançado em 1987, entretanto, terminou ficando de fora da lista.

A música é uma parceria de composição entre o ex-vocalista do Barão Vermelho, o baixista Nilo Romeiro, também responsável por ser a última pessoa a dirigir Cazuza nos palcos, e o guitarrista George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha. Juntos, o trio já compôs outras canções de sucesso, como "Brasil" e Solidão que nada".

Mina chegou a ser lançada pelo cantor e amigo de Cazuza, Léo Jaime, no mesmo ano em que ele faleceu. Muito tempo depois, em 2007, o próprio George Israel também gravou a canção. No entanto, o registro na voz de Cazuza seguia desconhecido até o atual momento.

O arranjo da música ficou sob a responsabilidade de Nilo Rodrigues, tendo escolhido Rogério Meanda na guitarra, João Rebouças nos teclados, Lourenço Monteiro na bateria e Marcos Suzano na percussão. O coro ficou sob responsabilidade de Solange Rosa, Eveline Hecker e Paulinho Soledade.

No Youtube, a música também ganhou um clipe com uma animação exclusiva, produzida por Humberto Barros. O vídeo foi publicado na conta póstuma do cantor na plataforma (confira abaixo).

Da Redação

