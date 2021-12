Música erudita agita Trancoso de 15 a 22 de março

Um dos destinos turísticos mais festejados da Bahia, a paradisíaca Trancoso promete ficar ainda mais interessante de 15 a 22 de março. É que, além do belo visual das praias do lugar, o visitante vai curtir ainda uma boa trilha sonora.

Durante oito dias, a vila recebe a terceira edição do Festival Música em Trancoso. Com atrações que vão da música popular à erudita, o evento apresenta concertos gratuitos e abertos ao público, além de aulas de música para iniciantes e masterclasses com solistas internacionais.

O festival acontece no anfiteatro do Centro Cultural de Trancoso e é promovido pela Mozarteum Brasileiro, uma associação voltada para a valorização e disseminação da cultura musical no país.

Fundadora e presidente do Mozarteum Brasileiro, Sabine Lovatelli conta que, a cada edição, se surpreende mais com a receptividade do público à música erudita.

"No ano passado, todos os ingressos que disponibilizamos na internet - gratuitos, é bom frisar - se esgotaram em apenas dois dias. Temos certeza que este ano vai lotar mais uma vez", ela afirma.

Sabine diz que, durante o festival, músicos de diversas partes do Brasil se dirigem a Trancoso para ter a oportunidade de aprender com grandes solistas europeus. "E aqueles que se destacam podem ser elegíveis para bolsas de estudo no Brasil e no exterior".

Dentre as novidades do evento este ano estão o anfiteatro do Centro Cultural, que foi recentemente reformado. "Ele envolve um teatro com duas plateias sobrepostas e um prédio com salas de aula e um bar, totalmente integrados à paisagem", revela Sabine.

Atrações

Nesta edição, estão programadas mais atrações ligadas à música erudita que popular, para contribuir ainda mais com a ideia do festival de formação de público erudito.

Dentre os nomes confirmados na programação, estão o da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, o pianista César Camargo Mariano, o cantor Ivan Lins e a mezzosoprano Josy Santos. Se juntam ao time ainda atrações internacionais como o maestro Antonio Méndez, o flautista Benoît Fromanger e o violista Rüdiger Liebermann.

No dia 17 de março, o festival se debruça sobre os sons da bossa nova, com um time de músicos compostos por César Camargo Mariano (piano), Ivan Lins (canto), Walmir Gil (tompete), Nailor Proveta (sax), Conrado Goys (violão acústico), Teo Lima (bateria), Ubaldo Versolato (flauta/clarinete) e Edmar Castaneda (harpa).

No que diz respeito à música erudita, estão programadas apresentações com peças de compositores clássicos como Gioachino Rossini, com O Barbeiro de Sevilha, Mozart, com A Flauta Mágica, e Puccini, com Tosca.

Também entram no programa compositores como Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Emmerich Kálmán e Franz Lehár.

No dia 19 de março, os concertos de música de câmara contam com a participação especial dos alunos que se destacaram nas materclasses promovidas pelo festival. Na ocasião, eles apresentarão peças de Brahms e Strauss.

