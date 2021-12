Música e culinária animam evento na Casa do Benin

A Casa do Benin, no Pelourinho, recebe mais uma edição de um projeto 'Culinária Musical' neste domingo, 8. O idealizador e afrochef Jorge Washington receberá o público para a festa, das 12h às 17h30, com pratos de Bacalhau Martelo e Sarapatel, além de muita música afro.

Nesta edição, Denise Correia e a banda Na Veia da Nêga fazem parte da programação, com a participação especial do cantor Guiguio Shewell. O projeto já está na 55ª edição. “Queremos trazer o almoço em família, aquela sensação de reunir família, amigos, ouvir uma boa e diversificada música, comer uma comida popular, preparada com amor, com dedicação, isso é o Culinária Musical”, diz Jorge Washington.

A atração musical leva ao público um repertório diversificado, envolvendo o afropop, o axé e a MPB. Denise Correia receberá o cantor Guiguio Shewell, que marcou a história do Bloco Afro Ilê Aiyê, no qual permaneceu por 27 anos.

