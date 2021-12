Música do Parque tem encerramento com show de Luiz Caldas

A 15ª edição do Música do Parque, que acontece no próximo domingo, 16, contará com show de encerramento do multi-instrumentista Luiz Caldas.

O cantor promete apresentar um repertório marcado por clássicos e com obras novas para o fechamento do projeto. "Tenho muita coisa pra mostrar, quero cantar os clássicos e quero mostrar também canções inéditas. Vou apresentar estilos musicais diferentes, o show vai ter várias partes. O palco do Música no Parque é um espaço muito especial", contou Luiz. Ele ainda afirma que na ocasião, o público poderá dançar muito ao som de "Magia", "Haja Amor" , "Tieta" e muito mais.

O evento que acontece no Parque da Cidade, terá início às 11h.

