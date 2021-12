Música de Roberto Carlos é a nacional mais tocada em 2013

Esse Cara sou Eu, de Roberto Carlos, foi a música nacional mais tocada em 2013 nas rádios AM e FM do Brasil. A canção foi tema principal da novela Salve Jorge, da Rede Globo, e ficou em terceira na lista geral.

A campeã em execução foi 93 Million Miles, de Jason Mraz, Daly Michael e Natter Michael Lee, seguida por Don´t You Worry Child, de Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Michel Henry Allan Zitron e Martin John Lindstrom.

O destaque foi a ausência da música baiana na lista das 20 mais executadas. Nenhum cantor baiano emplacou na lista.

Confira as músicas mais executadas no País:

1. 93 Million Miles - Jason Mraz / Daly Michael / Natter Michael Lee

2. Don't You Worry Child - Axwell / Sebastian Ingrosso / Steve Angello / Michel Henry Allan Zitron / Martin John Lindstrom

3. Esse Cara Sou Eu - Roberto Carlos

4. Vidro Fumê - Carlos Colla / Kaliman Chiappini

5. Vagalumes - Léo Cunha / Ivo Mozart / Tomim / Adr

6. Diamonds - Storleer Eriksen Mikkel / Tor Erik Hermansen / Sai / Benny Blanco

7. Amor De Chocolate - Naldo Benny

8. Te Esperando - Bruno Caliman

9. Sogrão Caprichou - Marcia Araújo / Bruno Caliman / Luan Santana / Cristiano Savatti

10. Locked Out Of Heaven - Phillip Lawrence / Bruno Mars / R E

11. When I Was Your Man - Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / Bruno Mars / R E

12. Show Das Poderosas - Anitta

13. Vai E Chora - Thiaguinho / Gabriel Barriga

14. I Follow Rivers - Rick Nowels / Lykke Li / Peter Bjorn John

15. A Thousand Years - David Hall Hodges / Christina J Perri

16. Quando Você Some - Victor Chaves

17. Stay - Justin Parker / Mikky Ekko

18. Fala Baixinho - Marquinho Índio / Claudemir/Diney

19. Tempos Modernos - Lulu Santos

20. Meu Novo Mundo - Chorão / Thiago

adblock ativo