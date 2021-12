Vazou na internet o áudio da nova música de Miley Cyrus em parceria com Britney Spears, princesa do pop. A música denominada SMS está inclusa no novo álbum Bangerz, de Miley.

Já Britney divulgou semana passada que seu novo clipe Work Bitch será lançado nesta terça-feira, 1.



Ouça a música SMS:

Da Redação

Música de parceria de Miley e Britney vaza na internet

