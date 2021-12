Música de concerto e arranjos de Ataualba Meirelles

O músico Ataualba Meirelles tem nome de imperador inca (com grafia adaptada, que troca o p pelo b), brilhantes olhos azuis de bambino italiano e um gosto pela boa música, seja popular ou erudita, termo, segundo ele, ainda mal resolvido.

"Tem uma certa vaidade nessa coisa de chamar de música erudita, por isso eu evito e prefiro dizer música de concerto", defende.

Ataualba começou tocando baixo em banda de rock no final dos anos 1970, época em que chamava atenção por ser um dos primeiros rastafáris de Salvador. "Eu era meio irreverente, depois me acomodei um pouquinho. Mas a minha música continua irreverente", diz.

Depois, o soteropolitano se apaixonou pelo jazz e pela música instrumental, foi baixista, diretor musical e arranjador de grupos de axé. Na década de 1990, criou o Virtual Studio, fez trilhas para TV e teatro e hoje, aos 51 anos, finaliza mestrado em composição na Escola de Música da Ufba.

"Se você aparecer com um axé-music bom, melódico e harmônico, eu vou gostar de ouvir. Não existe estilo ruim, existe música ruim. O apelo comercial e as fórmulas repetidas é que a desvalorizam".

No próximo dia 23, a Orquestra Sinfônica da Ufba apresenta Loucuras Curáveis, tendo no repertório a produção para concerto mais recente do músico.

Com regência do maestro Ângelo Rafael Fonseca, o concerto traz peças inéditas, desde uma obra para piano, passando por conjuntos de câmara, orquestra de cordas e sinfônica. De bônus, Ataualba apresenta também arranjos para Caminhos do Mar, de Caymmi, e Tropicália, de Caetano Veloso, interpretados por Manuela Rodrigues.

"Loucuras Curáveis é um registro da música contemporânea local, de um compositor de larga experiência, uma forma de coroar um pouco a jornada musical dele", afirma o maestro Ângelo Rafael Fonseca, que viu, nos anos 1980, Ataualba tocar com o grupo de música instrumental Operanóia.

Técnica - As composições têm como base a técnica em que Ataualba cria centros tonais na música serial (atonal), vertente explorada pelo compositor austríaco Schoenberg no início do século 20.

"Pego a música que costumo chamar de socialista, onde todas as notas têm o mesmo peso, e instigo a criação de centros tonais. É um paradoxo. Ela se torna mais familiar, ao mesmo tempo em que não é óbvia como a música tonal. Você não sabe para onde as melodias vão, mas não fica no escuro, nem no claro total", afirma o arranjador.

"Ataualba acredita que essas duas linguagens podem ter um equilíbrio. Essa é a vantagem da música contemporânea. É uma mistura que, até onde sei, nunca foi feita na música brasileira. Vai ser uma surpresa para todos nós escutar esta sonoridade ", comenta Fonseca.

Do instrumental ao axé - Ataualba diz que sempre foi um fuçador quando o assunto é música. "Sempre gostei de procurar novidades até encontrar minha própria estética", explica, referindo-se tanto à música de concerto quanto à instrumental popular que continua fazendo hoje com pitadas de serialismo.

"Quando entrei na Escola de Música, em 1983, eu pirei porque vi que o universo musical era muito mais amplo do que eu imaginava e que podia ir para onde quisesse".

A irreverência e a curiosidade que levaram o jovem a cursar música na universidade também o afastaram dela. Depois de três anos, Ataualba deixou a graduação em composição e só a retomou em 2006.

Durante o período em que esteve fora do mundo acadêmico, ele acompanhou, fez arranjos e dirigiu diversos intérpretes. Figuram na lista nomes como Margareth Menezes, Xangai, Banda Beijo, Edil Pacheco e Batatinha. Este trabalho foi reconhecido com diversos Troféus Caymmi na década de 1980.

Para o baterista Márcio Dhiniz, Ataualba é um grande músico, que marca a cena local. "Ele usa todos os recursos que a música pode oferecer, na parte acadêmica e na popular".

O flautista e saxofonista André Becker, que tocou com Ataualba no Operanóia, é outro que admira o trabalho do músico. "Sou fã de carteirinha. Ele sabe utilizar bem improvisação e música contemporânea. Tem um trabalho muito forte de elaboração e arranjo".

