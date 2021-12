Música de Anitta composta por baianos está na trilha sonora do FIFA 21

O single ‘Me Gusta’ da cantora Anitta, primeira música a entrar para o HOT 100 da Billboard na 91ª colocação, vai fazer parte da trilha sonora do jogo Fifa 21.

Os baianos Rafa Dias e Chibatinha, ambos integrantes da banda ATTOOXXA, fizeram parte da composição da música. A canção é uma parceria com Cardi B e Myke Towers, e também tem a produção de Rafa, além do americano Ryan Tedder.

Além disso, a cantora também terá um uniforme personalizado no FIFA Ultimate Team.

Anitta está em uma fase gamer, realizando diversas lives no Facebook Gamer. A cantora já exibiu habilidades no Free Fire, Fifa, GTA, dentre outros.

FIFA 21 está em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. O título será lançado em 6 de outubro.

O clipe de ‘Me Gusta’ estreou no YouTube no dia 18 de setembro e com apenas dez dias, bateu a marca de mais de 29 milhões de visualizações, sendo uma das sensações da indústria musical.

adblock ativo