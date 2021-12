Música baiana independente ganha websérie no Youtube

Buscando uma maior visibilidade para a música baiana independente, estreia no dia 4 de novembro a websérie "Musicasa". O programa vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 19h, no canal oficial da atração no YouTube.

Cada temporada recebe, além de baianos, algum artista de fora do estado, que esteja de passagem para alguma apresentação. Para a primeira temporada, os artistas escolhidos foram Marcela Bellas, Dão, Andrea Martins, Fabio Cascadura, Candice Fiais, Antenor Cardoso e Lucas Santtana. Além da banda sergipana Sarina, que veio a Salvador para um show.

Em pauta, a intimidade dos músicos em seus lares, com um bate-papo descontraído e espontâneo. O cantor participante de cada episódio apresenta, ainda, duas músicas. Uma já gravada, em uma versão exclusiva, e outra inédita, ainda em processo de composição.

Na estreia, o cantor Fabio Cascadura participa na sua casa, na Federação.

