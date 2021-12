Mumuzinho faz show no Terminal Náutico de Salvador em outubro

O sambista Mumuzinho se apresentará em Salvador no dia 25 de agosto. Intitulado de “A Voz do Meu Samba”, o show ocorre às 13h no Terminal Náutico.

De acordo com a assessoria do artista, o evento contará com 20 canções, sendo 11 inéditas em sua voz e interpretação. Entre as canções, estão: “Eu Mereço Ser Feliz”, “Uma Noite 5 Estrelas”, “Homem Perfeito”, “Dois Adolescentes”, “Um Lindo Sentimento” e “Curto Circuito”.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 340 e estão à venda nos sites Sympla, Minha Entrada e Peixe Urbano.

