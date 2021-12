Mulher Melancia se apresenta em boate

A funkeira Mulher Melancia se apresenta na boate Off Club no próximo sábado, 2, em mais uma edição da Festa Pop. No repertório, os funks 'Três Opções' e 'Velocidade 6' não vão ficar de fora do evento que também vai ter a aprticipação dos Djs Darlan, Bob, Deco, Diva, , Leo, Rapha, Jeffs e Victor, residentes da casa.

Os ingressos custam R$ 15 (pista) e R$40 (camarote) até 0h para quem colocar o nome na lista. Através do site da boate, os interessados podem adicionar o nome nas listas de desconto.

