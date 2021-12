"Muito baiano acha que sou daí", diz Chico César

Ao chegar no aeroporto de Salvador, Chico César é cumprimentado pelos funcionários com se estivesse voltando para casa. "Muito baiano acha que eu sou daí e isso me torna da Bahia", comenta.

Neste sábado, 19, e domingo, 20, o músico paraibano retorna a capital para levar ao Sesc-Senac Pelourinho, o show do CD/DVD Aos Vivos Agora. O trabalho comemora os 18 anos do seu CD de estreia, que o lançou pelo Brasil e pelo mundo.

Mudança de planos

Atualmente, Chico César retornou da Europa, onde se apresentou na Espanha. No show do Aos Vivos Agora, Dani Black faz uma participação especial. Contudo, o músico não vem para as apresentações na cidade e a sanfoneira Lívia Mattos subirá ao palco.

"Com a entrada dela, o show muda bastante o caráter, deixa de ser mais intimista e vira uma festa começada por dois. Depois junta o público e vira uma bagunça grande", afirma Chico César.

No repertório, canções do Aos Vivos, como Mama África, À Primeira Vista, Tambores e Templo. A sanfona de Lívia proporciona a inclusão de músicas mais dançantes ao setlist, que não integram este álbum.

Parcerias

Chico César tem uma identificação musical muito forte com a Bahia, seja pelas influências musicais, pelas parceiras ou pelos amigos que aqui cultiva. "Ela (a Bahia) não procura ver em mim as suas referências antigas. Ela vê um artista que traz coisas novas, que tem uma herança mas que a transforma em uma outra história".

O sentimento é gratidão quando se fala das cantoras que eternizaram suas composições como Daniela Mercury e Maria Bethânia. "Essas cantoras me ajudam a ter um entendimento que eu mesmo não tinha do meu trabalho".

CD de inéditas

Atualmente, o cantor e compositor atua como secretário de Cultura da Paraíba. Porém, garante que é "só uma fase".



"Continuo criando, mas não tenho tempo de fazer um disco de inéditas, por exemplo, e eu tenho sentido muita falta disso, de entrar em estúdio". Apesar da correria, o músico vem se encontrando com amigos e pode vir coisa nova por aí.

