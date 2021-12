Mudei de Nome é a primeira atração confirmada no Carnavalito

O grupo Mudei de Nome (ex-Alavontê) é a primeira atração confirmada no Carnavalito, evento que vai movimentar a Arena Fonte Nova nos dias 2 e 4 de março – sábado e segunda do Carnaval 2019. O grupo - formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão - vai desfilar no sábado, a bordo do pranchão, no circuito montado dentro da Arena.

A folia Indoor vai contar com uma cidade cenográfica, cuja decoração remete aos tradicionais circuitos existentes, como Campo Grande, Barra, Praça Castro Alves e Pelourinho.

“Desde que nos reunimos como Alavontê, em 2013, a gente sempre participou de movimentos e ideias que nascem com o intuito de dinamizar o carnaval. Agora, de certa forma, estamos ajudando a conceber também esse projeto da Arena”, comemora o cantor Ricardo Chaves.

O Carnavalito chega como alternativa para preencher as tardes destes dois dias de Carnaval, considerados vagos no período da folia. O evento acontece na Praça Sul da Arena, com área gourmet, bar temático com cervejas especiais, camarotes e local para customização de abadás.

