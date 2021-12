Mudei de Nome comanda baile de mortalha na Arena Fonte Nova

O projeto musical Mudei de Nome promove nesta terça-feira, 26, a festa "Mudei de Mortalha". A sexta edição do evento de pré-Carnaval acontece a partir das 21h, na Arena Fonte Nova.

Com direito a decoração temática, o show resgata o uso da mortalha, uma das fantasias mais tradicionais do Carnaval. Desenhada pelo designer Pedrinho da Rocha, a estampa da peça traz as famosas “frases de baiano” e uma carteira de baianidade, que poderá ser personalizada.

O Mudei de Nome é formado pelos músicos Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Andrezão Simões.

Os ingressos estão à venda pelo site SafeTicket e no balcão localizado no espaço Barra Gourmet (andar L1), do Shopping Barra. O primeiro lote custa R$ 150.

