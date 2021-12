Mr. Catra se apresenta em Lauro de Freitas neste sábado

Mr. Catra é uma das atrações da festa "O Baile", neste sábado, 24, no Armazém Vilas, em Villas do Atlântico, Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador). O evento, que começa a partir das 22h, ainda conta com o show da banda Bailão do Robyssão.

No repertório, Catra traz sucessos como "Uh, Papai Chegou", "Soltinha", "Vem Todo Mundo" e "Tá Que Tá Que Tá".

Os ingressos custam R$ 50, a pista, R$ 80, a área vip, e R$ 100, o camarote. Os interessados podem adquiri-los na casa de shows ou nos balcões Ticketmix.

adblock ativo